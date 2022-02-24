星座運勢網站「星座巫師」分析，摩羯座、射手座、巨蟹座、水瓶座談戀愛的時候顯得比較冷靜、理性，婚後反而會顯露出濃情蜜意的一面，感情迅速升溫。

▍1.摩羯座

摩羯座認為要有一定的經濟條件，才能擁有一個溫暖的家，婚前幾乎把所有心力用在衝刺事業上，他們認為給另一半幸福安穩的生活是自己的責任，因此婚前他們往往非常理性，等到婚後一切穩定下來，他們才會漸漸開始展現出濃情蜜意的一面，整天黏著另一半。

▍2.射手座

射手座平時給人花心、愛玩的印象，不過一旦遇到真心喜歡的人，他們的得失心就會大爆發，很擔心感情不穩定、很怕被提分手，他們又很愛面子，如果表現出深愛的樣子，結果分手收場，這樣就太丟臉了，所以等到兩人結婚後，他們才能安心展現自己的愛，感情極速升溫。

▍3.巨蟹座

巨蟹座談戀愛的時候比較冷靜，不會輕易和另一半示弱，不過其實他們內心深處渴望被疼愛、被照顧，想要依賴另一半，但因為太沒有安全感了，不敢把真心輕易交付到別人手上，唯有等到婚後，他才能完全信任對方，此時就會展現出深情的一面。

▍4.水瓶座

水瓶座面對感情也非常理智，不會輕易走入一段關係之中，他們總能用客觀的角度觀察對方，只要稍微看不順眼，就會疏遠對方，要遇到讓他們真正心動的人非常困難。而且水瓶座很怕談戀愛後失去自由，所以會在心中不斷取捨，等到遇到一個讓他願意步入婚姻的人，他們就會把那個人當做唯一，用一生去愛著對方。