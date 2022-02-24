2022年進入3月，也即將迎接春暖花開的春季，通靈大師江嘉葉為讀者分析12生肖的運勢，參考新的月份在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖鼠

屬鼠人在3月份，運勢相當的強盛，不斷向上攀升，可以得到來自各方的貴人相助，在需要的時候拉拔你、提拔你，工作上可以得到同事間的助力，也能獲得長上的賞識，感情上也能在他人推波助瀾之下，成就一段良緣，然而美中不足的是，自己的積極性不夠，總是不斷的觀望局勢，不敢身體力行、努力爭取，提醒屬鼠人不要退縮，機會已經在你面前了，好好把握，大膽的踏出去，不久後你就會發現，辛勤的付出，絕對會帶來驚喜的成果。

幸運數字：15

生肖牛

屬牛人在3月份，是個學習以及合作的好時機，在人際關係上，也能得到良好的發展。工作上可以與人共同創作，互相合作幫助，能達到相當和諧的氣氛，同時自己也可以從中獲得許多知識及經驗，另外也可以多去參加一些課程，增加自身的技能或才華，雖然這些過程，無法讓你立即帶來財富，讓你馬上看到成就，但是在將來會是你的武器，可以運用在相關的領域裡。感情部分，有對象者，能夠保持情感的穩固，單身者，就暫時不要多想，不用主動去找尋，該來的桃花，自己就會出現。

幸運數字：6

生肖虎

屬虎人在3月份，情緒高昂，很希望能夠展現自己，期盼在春天來臨時，能夠大展身手，在同事、親友面前，可以表現出一番新氣象，這是一個非常積極的態度，可惜就是太過於急躁，所謂欲速則不達，屬虎人的心裡，天生就有一種霸氣，想要去征服，一旦努力起來，勢不可擋。本月的運勢基本上不錯，工作財運、感情關係都能夠平穩發展，但是可別因為心急，反而弄巧成拙，應該要靜下心來，好好的觀望時局，多跟周遭的人溝通交流，再擬定出策略，按部就班的前進，才能帶來最好的效果。

幸運數字：6

生肖兔

屬兔人在3月份，感情問題浮上檯面，伴侶如果有一些不可告人的祕密，再也無法隱藏，那些偷吃出軌的地下情，容易被你發現，看穿對方的真面目，也讓自己心如刀割，難以忍受，所以在事情還能有挽回時，趕快到廟裡祈求月老，保佑感情和合，讓對方捨去外緣，不再流連忘返。雖然本月感情多波折，但是在財運上，卻有著相當強盛的偏財運，有機會在短期獲得多筆的進財，主要以短期投資為主，可以從股票著手，自己多做些功課，多聽聽專家的分析，在股市進出場之間，就能感受到財神爺的眷顧。

幸運數字：2

生肖龍

屬龍人在3月份，心情上感覺比較不快樂，過去在工作或是情感上所期待的好消息，可能終將要落空，不是等到了壞消息，就是遲遲沒有音訊，這是一種很折磨人的感覺，讓你原本以為可以掌控的情況，變得更加的無所適從，而在這個時候，你要仔細思考，其實你所擁有的，比你想像的還多，只是自己不知足罷了，不如趁這個月，收起欲望，別給自己太大的壓力，也不妨安排些短程旅遊，增加心靈上的遼闊，可以讓自己的心情放鬆許多。

幸運數字：10

生肖蛇

屬蛇人在3月份，有被他人謀權篡位的可能，或是被人臨陣殺出，攔腰截胡的狀況，如果你準備期待升職加薪，以為能夠穩操勝算登上寶座，那麼這個月可別大意，要多留意你的競爭者，對方可能會暗渡陳倉，偷偷的去討好決策者，讓你空歡喜一場，如果是業務工作，也是要多留心，以免到手的業績突然被搶走，特別是感情上的追求者，更要注意其他情敵的動向，看好自己心儀的對象，只要能夠不掉以輕心，這些阻礙，都能夠被你克服，最後來個起死回生，讓該來的榮耀，回到自己的身上。

幸運數字：18