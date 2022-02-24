一名女網友日前在台北轉運站被一名路人借200元，並詢問對方「要去哪？我幫你買車票」，豈料，該位路人卻掉頭就走，讓她相當困惑，懷疑自己究竟是哪部分做錯。文章曝光後，不少網友一面倒認定原PO遇上的路人只是想詐財，見詭計無法得逞才落跑。

這名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱自己稍早在台北轉運站時，於手扶梯處被一名年約40歲的中年男子搭話，男子手握約現金200元，並開口向她說，「小姐小姐，妳有200元嗎？」

原PO心想，對方會在轉運站向路人借錢，一定是要拿來買車票，便立刻詢問對方是否沒錢買車票，同時表達願意幫對方買車票，結果該名男子聞言隨即轉身就走，讓她超級錯愕，直呼「不直接給錢錯了嗎？」

貼文發布在網路上後，不少網友均一面倒認為，原PO遇上的討錢阿伯並不是沒錢買車票，僅是想利用路人的愛心詐財，才會要不到錢就走；還有網友說，「妳人很好，但是真的不對，你應該報警處理的」。

也有網友分享自身經歷，稱自己曾在客運站遇上路人為了湊車票錢，拿出便當想跟他換50元，而他當下選擇相信對方，不求回報的遞出50元銅板。