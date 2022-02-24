中華電為不少偏保守投資人的存股標的，其股價穩定，因此有「牛皮股」之稱。但近日有網友發現被稱為「牛皮股」的中華電走勢強勁，短短約3個月從112元漲到126元，猜測是否意味著市場不確定性大增，資金轉向穩定標的？

1名網友在PTT股板發文，稱原本就有定期定額存股中華電的習慣，但近期觀察股價，發現中華電走勢強勁，「三個月前才112，緩緩上漲，上週還在121附近，結果今天已經跑到126」。

對於市場資金流向，原PO表示，自己經驗尚淺，不確定該如何判斷，「只能推測是對市場走向的不確定性大增，於是轉持較為穩定的標的」，這支股票可以怎麼解讀？

貼文一出，底下不少網友認為資金流向中華電，主要為買來避險，「不確定性高，所以通通擠來這裡」、「避險」、「中華電配息也沒多高，就只是不太跌買來避險」、「買來避險，買到變飆股了」、「避險股」、「就避險被買到能做價差」、「避險避著就漲了」、「資金避風港」、「台股跌啊，避險」、「中華電恐慌指數」。

俄烏衝突升溫，市場資金逐漸轉向電信股，中華電23日盤中一度觸及每股126元，創下歷史新高，終場收在125.5元，仍創歷史收盤紀錄。中華電公布股利政策，配發現金股利每股4.608元，股息配發率99.96%，若以125.5元的收盤價計算，現金殖利率3.6%。