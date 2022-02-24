歐盟成員國正擬定一支網路專家小組，以幫助烏克蘭抵禦可能發生的俄羅斯網路攻擊。歐盟相信，戰爭將伴隨網路攻擊展開。

防衛新聞(Defense News)報導，這項計畫是立陶宛提出的，之後克羅埃西亞、愛沙尼亞、荷蘭、波蘭和羅馬尼亞也加入。根據網路部隊聲明，歐盟合作夥伴將提供網路防禦能力，檢測、識別和緩解網路攻擊威脅。「網絡快速反應部隊」成員大約是8至12名網路安全專家。

今年歐盟網路安全小組的主席國是羅馬尼亞，這位官員說：「我們將在雙邊基礎上，與烏克蘭開展網路合作，並一直保持聯繫，並且在我們位於立陶宛的區域網路防禦中心裡，派駐烏克蘭代表。」

烏克蘭也從北約獲得了網路相關的援助，不過，北約網路卓越安全中心(NATO’s cyber center of excellence)在去年秋天拒絕了烏克蘭的加入請求，當時匈牙利對烏克蘭的申請，投下了唯一的否決票。