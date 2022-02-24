台東市區倉庫不明原因起火 2人輕傷送醫 03:522022/02/24 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市綏遠路二段一間倉庫23日晚間10點40分許傳出火警。（台東縣消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市綏遠路二段一間倉庫23日晚間10點40分許傳出火警。（台東縣消防局提供） 台東市綏遠路二段一間倉庫23日晚間10點40分許傳出火警，現場全面燃燒、濃煙瀰漫，警消獲報後派出多輛消防及救護車趕往現場，目前已將火勢撲滅。現場有2人輕傷，送醫救治中，起火原因及詳細情形仍有待釐清。 據了解，傷者分別為88歲女性及59歲男性，均受到呼吸道之輕傷，無明顯外傷，意識呼吸皆正常，目前2人都已送往台東馬偕醫院救治。 曾之婕接棒 參選東區市議員 民雄工業區金屬工廠火警 幸無人傷亡殘火處理中 #2人 #輕傷 #現場 #倉庫 #台東市區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本諾貝爾獎得主本庶佑車禍 駕車撞巴士輕傷送醫 11:512022/02/23 國際 自動化機械年鑑 工具機展免費索取 04:102022/02/22 產業特刊 感情糾紛起爭執 健身教練疑悶死女友後自戕 09:222022/02/23 社會 雨彈炸苗栗三義山區 路樹倒塌壓垮電桿慘況曝光 14:062022/02/23 社會 影／啃老族要錢不成持刀搶2超商 警獲報4分鐘趕赴現場壓制逮捕 12:132022/02/21 社會 美村南路疑管線坍塌釀騎士跌倒 建設局：先圍起警戒、明開挖處理 21:412022/02/22 生活 獨子悶死癱母 應訊崩潰收押 04:102022/02/22 社會新聞 炎亞綸再度接主持棒 自評「還有改進空間」 22:092022/02/22 娛樂 侯孝賢擔任監製「只負責吃飯」 找舒淇、張震拍攝新片進度曝光 19:592022/02/22 娛樂 仿效捕鼠籠方法 台南推廣以發酵水果誘捕綠鬣蜥 15:222022/02/23 寶島 少女檳榔西施控老闆硬上 畫面曝「兩人微笑聊天」判無罪 14:122022/02/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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