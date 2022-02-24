台東市綏遠路二段一間倉庫23日晚間10點40分許傳出火警。（台東縣消防局提供）

台東市綏遠路二段一間倉庫23日晚間10點40分許傳出火警，現場全面燃燒、濃煙瀰漫，警消獲報後派出多輛消防及救護車趕往現場，目前已將火勢撲滅。現場有2人輕傷，送醫救治中，起火原因及詳細情形仍有待釐清。

據了解，傷者分別為88歲女性及59歲男性，均受到呼吸道之輕傷，無明顯外傷，意識呼吸皆正常，目前2人都已送往台東馬偕醫院救治。