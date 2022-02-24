國際化的趨勢，使得擁有第二外語的能力已不足為奇，要說一個人能夠精通三種語言以上，那可真的跪了。近期一名美聯社記者克勞瑟（Philip Crowther）在推特上PO出駐烏克蘭當地採訪影片，短短60秒的剪輯畫面展現驚人的外語能力，6種語言任意切換，使該名記者一夕之間在網路上爆紅，網友更稱他為「人體翻譯機」。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，因應俄烏情勢升溫，克勞瑟近期遠赴烏克蘭首都基輔(Kiev)駐地採訪，短短一分鐘的影片將不同時期在基輔的新聞片段剪在一起，可以看到克勞瑟所在的背景為基輔自由廣場，他神切換6種語言流利地進行轉播，彷彿語言就注入他的血脈，有人更評論「口音超道地」，擄獲大批網友的心。

41歲的克勞瑟（Philip Crowther）精通英語、盧森堡語、西班牙語、葡萄牙語、法語以及德語6個國家的語言，目前是一名美聯社(Associated Press)的國際特派記者，主要涉獵的領域包括外交政策、政治、國際情勢等等。過去曾在法國新聞頻道France 24擔任記者和主播。克勞瑟的父親為英國人、母親則是德國人，憑藉自身語言優勢在新聞工作發揮得淋漓盡致，實在令人佩服。

影片一出底下留言區被擠爆，網友紛紛留言表示敬佩:「有人耳朵也懷孕嗎?」、「缺女友嗎?」、「雖然我是直男，但你我可以!」還有網友認為這麼優秀的人才到底哪裡找，並直呼:「你值得6張薪資單…」