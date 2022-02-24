Gary Explain發現，twitter APP占用記憶體程度，在安卓與iOS系統上差到3倍。(圖／快科技)

智慧型手機當道，除了蘋果獨有的iOS系統外，其他廠牌幾乎都為安卓(Android)系統，但一直以來都有人抱怨，表示安卓系統用過一段時間後，相比iOS似乎總是「卡卡的」，就有科技YouTuber做出測試，發現同樣的APP，安卓占用的記憶體卻比iOS高出3倍。

擁有近30萬粉絲的YouTuber《Gary Explain》日前發布影片，針對APP分別在安卓與iOS系統下的記憶體占用量。他先以twitter進行測試，發現twitter在iOS系統占用100MB，在安卓系統下卻占了366MB。

《Gary Explain》繼續用eBay進行測試，發現差距更大，eBay在iOS下記憶體僅占用69MB，安卓卻有300MB，其他APP也普遍多為安卓較高，他認為應該就是為什麼安卓系統用起來總是沒iOS順的原因。

消息曝光也引起熱議，不少人紛紛留言：「難怪安卓RAM越做越大」、「iOS控管就是比安卓好」、「安卓真的卡，用2年有感，就跳去蘋果了」、「同意，我記憶體6G，安卓系統開機就佔了快2G」，但也有人質疑：「現在安卓都很順了好嗎」、「都2022了還在安卓卡頓」、「安卓會卡是早期吧...」、「完全不知道測試背景，這結果還有待查證」、「程式吃記憶體不一定是壞事，預載可以提升效能的」。