范志毅開炮：國足連臉都不要 下次該輸越南了

北京冬奧在多項爭議持續下雖然不甚順利，但終於還是圓滿結束，讓北京成為全球極少數先後舉辦過夏季與冬季奧運的城市，加上在大陸舉辦過的各種單項國際賽事，中國大陸已奠定全球體育大國重要地位。但是對大陸民眾與體育迷來說，目前最大的遺憾是尚未主辦世界盃足球賽。足球專家分析，中國並不想在足球實力不足的情況下主辦世足賽，如果加緊追趕且方法正確，主辦的時機有望在2034或2038年成熟。

北京冬奧開幕前，在大陸擁有眾多球迷的中國足球隊正在越南河內踢2022卡達世界盃止球賽的亞洲區外圍賽，這場賽事在大陸受到注意的程度遠高於冰雪運動迷較少的北京冬奧。但遺憾的是，農曆大年初一竟在河內輸給分組連7敗的越南，提前確定無緣入圍卡達世足賽。這也是中國男足66年來首次對越南的敗績，讓大批大陸球迷痛心疾首，網民在群情激憤下，改革大陸國足體制再度成為輿論焦點。

中國足球隊在世界盃預賽中敗給已連7負的越南隊，也是66年來首次敗給越南，飽受越南媒體與大陸球迷嘲諷。（圖／新華社）

眾所周知，中共國家主席習近平也是多年的足球迷，有些場合他還會露二手足下功夫。在廣大球迷期待下，大陸新建與翻新大型足球體育場館也不斷推進，只是中國足球隊這些年來國際賽事成績不佳，因此即便舉辦再多的大型國際賽事，沒有足夠的足球實力仍是主辦世足賽的最大障礙，否則主辦國隊伍提早被淘汰，反而更顯得難堪。過去世足賽主辦國在首輪就遭淘汰的，也只有2010年主辦國南非出現過。

中國在國際體壇上成績傲人，但唯獨足球的國際賽事經常大量的球迷失望，歷來有不少專家分析評論其原因，從足協體制、國家隊選手選拔方式甚至足球商業形態，都有許多檢。前上海上港俱樂部技術總監馬德斯．戴維森（Mads Davidsen）認為，中國足球「缺乏長期投資，都渴望在短期內獲勝」的心態是主要問題，這造成了足球隊總是不斷地更換教練，試圖藉此快速獲得勝績。「當我在中國時，我的建議是要有8-10年的運動水平願景。之後，你必須遵循一個既定的時間表，並等待結果。」

1月27日在日本埼玉進行的卡達世界盃足球預賽中，中國隊以0比2不敵日本隊。賽後日本隊守門員受訪時表示，因中國隊打法保守，守門員沒有什麼活動，因此在球場上受到些風寒。圖為中國隊球員在球門前被判犯規。（圖／新華社）

因為戰績不佳令人失望，這些年來中國國足經常成為球迷與非球迷嘲笑的對象，前中國知名球員范志毅經常是大陸綜藝節目脫口秀的來賓，其脫口秀主要話題也都離不開中國足球。他挖苦中國足球的犀利與逗笑言辭廣受歡迎，也反映出球迷們強烈的「恨鐵不成鋼」的心情。在2013年中國國足在主場輸給泰國後惹來烈批評後，范志毅曾怒批中國足協換了多屆主席仍毫無改進，國足水平每況愈下，「再下去要輸越南」，「泰國隊輸完輸越南，再輸緬甸」，「臉都不要了」。未料一語成讖，讓球迷們更加懊惱。

社會各界檢討中國足球長年積弱不振的分析很多，最常被提起的是「體制」的問題，亦即「中國足球協會」以政治領導專業下的足球運動發展機制。去年足協還提出要在中國足球隊成立黨支部，要求足球隊內的20名黨員「充分發揮黨員作用」，這項政治聲明發布後成為網民嘲諷的對象。

另外一種批評則認為大陸足球沒有形成市場機制與向下紮根的球員培養機制，現在大陸球迷很多，但都是看球的，真正參與踢球的比例極少。在中小學裡，除了體育學校之外，學生校內校外課業都很重，踢足球的就更少了，政府培養足球運動員只能靠精英選拔，沒有足夠的市場基礎與踢球環境，很難像其他運動項目靠著舉國體制就培養出頂尖球隊。

中國有大量熱情球迷，是中國發展足球極為重要的資本。圖為2022年中國足球超級聯賽山東泰山隊奪冠。（圖／新華社）

其他各種批評與分析還很多，包括檢討教育觀念、社會環境、升學體制及相關商業機制的，或是呼籲擴增足球基礎設施、補充專業足球教程的教練等。至於國際通用且行之有年的引進外籍球員與教練的模式，早已實施多年，雖然也被批評為「拿來主義」，但顯然心態過於急切而成效不彰。各種努力都用開放的心態進行嘗試，都是希望能讓足球像其他體育競技一樣，在全球的賽場上發光發熱並創造佳績。

大陸足球人才培養體制仍受到激烈升學競爭的極大限制。圖為陜西省千陽縣小學足球隊學生。（圖／新華社）

中國足球近幾年雖然戰績不佳，但用更長時間觀察，仍然可以看到在體制上與環境上一點一滴地在進步。在發現人才、選拔和培訓年輕運動員的機制上比以前已經改善很多，經濟大環境對足球的支持也愈來愈大，其長期發展仍不應悲觀。足球專家指出，如果有10年以上、方向正確的發展規劃，中國國足前景仍值得期待。首先當然要努力先從踢進2026年世界盃做為第一步，用10年以上的時間爭取在2034或2038年主辦世足賽，並以至少踢進半準決賽為目標，如此將能真正讓足球在中國大陸紮根，成為全民愛好的運動。