美國政府官員今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）正盡其所能地準備好全面入侵烏克蘭，侵略所需軍力已將近100%到位。

法新社報導，美國國防官員匿名告訴記者：「我們今天評估，我們預估他（蒲亭）將移入（烏克蘭）的所有軍力已將近100%到位。」

這名官員指稱，估計在烏克蘭邊界有15萬以上俄國軍力，其中80%「已經就位」。蒲亭已盡其所能作好準備。

此外，這名官員還指出，這些軍力是否真得採取行動，其實取決於蒲亭，他們目前可能隨時行動。（譯者：陳正健）1110224