烏克蘭局勢持續緊張之際，美國總統拜登繼昨天宣布制裁俄羅斯金融機構與個人後，今天再宣布對俄羅斯天然氣輸送管道項目「北溪2號」公司與人員進行制裁。

拜登（Joe Biden）透過聲明表示，自俄羅斯開始向烏克蘭邊境部署軍隊以來，美國一直與盟國與夥伴密切合作，以做出強有力的統一回應。

拜登指出，美德兩國昨天進一步密切磋商後，德國已經宣布將中止北溪2號項目審查程序，今天他責成對北溪天然氣2號管線公司（Nord Stream 2 AG）與其人員實施制裁，作為針對俄羅斯在烏克蘭採取行動的初步制裁的一部分。

拜登並再次提出警告表示，若俄羅斯持續升高行動，「我們將毫不猶豫採取一切措施」。

拜登昨天指責俄羅斯承認烏克蘭分離地區為獨立國的舉動是「俄羅斯入侵烏克蘭的開始」，公然違反國際法。他宣布第一波制裁行動，全面封鎖俄羅斯國有開發銀行（VEB）與Promsvyazbank（PSB）及其42家子公司，以及3名與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的俄羅斯重要人士。（編輯：陳正健）1110224