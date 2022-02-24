一連好幾天濕冷的天氣型態要結束了，不過中央氣象局今（24）日清晨仍針對基隆市、台北市及新北市3縣市，發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，連日大範圍多雨的型態結束，不過迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，受強冷空氣影響，今日北台偏冷，其他各地早晚冷。另外，氣象達人彭啟明也預告，未來一周將是回溫晴朗的好天氣。

吳德榮指出，明（25）日大氣轉乾，中南部晴朗穩定，北、東雲量逐漸減少，東半部偶有零星短暫雨的機率；明晨「輻射冷卻」加成，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的低溫，但白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。

至於民眾關心的228 三天連假，吳德榮說各地天氣晴朗穩定，唯東半部偶有零星短暫降雨機率，整體的天氣微舒適微熱、早晚涼，也要注意日夜溫差大。下周二、三（3月1、2日）東北風略增強，迎風面大台北東側及東半部局部短暫降雨的機率略提高，氣溫稍降；其他各地持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧。

另外，氣象達人彭啟明也在臉書粉專上表示，困擾一周的陰雨天氣，終於告一段落，今起從南到北開始將陸續轉晴回溫，可以好好期待周五開始到周末連假期間，有陽光的好天氣，只剩下東北部到東半部迎風面有多雲偶陣雨，建議民眾可多洗衣、曬衣或外出運動曬太陽，未來一周將會是顯著回溫晴朗的春天天氣。