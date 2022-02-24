隨著社群媒體的興起，許多網紅靠著亮麗外表或是特殊才藝在網路上累積人氣，而一名自稱居住在緬甸的大陸軍人後代「李賽高」，就是靠著陽光笑容與迷人嗓音擄獲大批粉絲的心，抖音帳號創建至今已超過130萬名粉絲追蹤。不料，近日他卻遭大陸警方公開「真實身分」，讓所有網友都看傻眼。

根據大陸貴州省貴定縣公安局，於23日所發出的公告中表示「緬甸網紅李賽高真實身分是緬北詐騙團伙」，而目前案情正在偵辦中無法透露詳情。不過，有網友整理並分析出李賽高所屬集團的詐騙手法，指出這類的詐騙集團大部分都藉著良好的形象，吸引不知情的民眾前往當地，之後再把人扣下來強迫對方從事非法工作，若是對方不從，還可能以殘忍的手段勒索錢財，甚至控制對方行動自由。不過目前警方並未公開過任何證據，也沒有透露李賽高所參與的詐騙活動及詐騙方式，因此在網路上引起諸多揣測。

李賽高經常穿著軍服入鏡。（圖／抖音@李賽高）

據了解，自稱是大陸軍人後代的李賽高，居住於緬甸北部，平時經常透過抖音PO出穿著軍服、抱著吉他自彈自唱的影片，而他所唱的歌曲大部分都是大陸的歌，因此很容易引起大陸網友的共鳴，使他漸漸打開人氣。不過，他被逮了之後抖音也尚未關閉，所以有不少網友紛紛湧進他的影片底下留言「以前覺得你蠻可愛的，現在覺得你蠻可怕的」、「抖音怎麼還不封鎖他」、「網路上真的什麼都不能信」。