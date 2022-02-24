民進黨2022年底初選開打，黨內競爭激烈，身兼黨主席的總統蔡英文昨(23日)在中常會最後提到，要請大家記得本黨2008年慘痛經驗（指黨內惡性競爭），並說「如果回到2008年那種狀況，那我就是一個失敗的黨主席」。此話一出引發網友熱議，其中有人問，「我們只會選舉，若選舉還輸，那我黨真沒有什麼可以說了，請問黨主席是這個意思嗎？」酸味十足。

根據《中國時報》今(24日)報導，蔡英文說，現在民進黨的社會支持面很不錯，要展現包容態度，「如果回到2008年那種狀況，那我就是一個失敗的黨主席，我們要有一定的警覺和意識，但不要變成2008年那樣情況。」蔡表示，保護台灣是我們的價值，沒有疑義，但是保護台灣這個價值，不能被利用在競爭手段上面，這個一定要記住。「我了解在本黨內部競爭，希望可以挑出支持本黨價值的人，這是我們要考慮的事情，但大家也要謹守我們對於支持者的責任。」

對於蔡英文的說法，引發網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下討論，其中《Yahoo新聞》下方有近千則留言，有網友認為「我們只會選舉，若選舉還輸，那我黨真沒有什麼可以說了，請問黨主席是這個意思嗎?」「炒房那麼成功，沒事的」、「預先喊話就是在暗示下面要有動作了」、「總有一天會的，再怎麼強大的政權，只要夠腐爛一定會有下台的一天」、「繼續炒房去...、「網軍養那麼多 不怕不怕」、「就只會以選舉結果來看自己是否成功」。