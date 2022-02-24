半導體測試介面廠穎崴(6515)董事會通過2021年財報，在第四季營運報復性強彈、每股大賺7元強力拉抬下，使全年營運衰退幅度大幅收斂，稅後淨利4.86億元、每股盈餘（EPS）14.46元，雖為近3年低點、仍改寫歷史第三高。

穎崴董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利11元，盈餘配發率達76.07％、創歷史新高。以23日收盤價422元計算，現金殖利率約2.61％。公司將於6月24日召開股東常會。

穎崴2021年第四季合併營收9.44億元，季增達25.17％、年增達51.76％，毛利率、營益率分別跳升至48.57％、29.44％，使稅後淨利2.36億元，季增達95.83％、年增達99.79％，每股盈餘達7元，締造全數改寫新高的「五高」佳績。

合計穎崴2021年全年合併營收創28.87億元次高，僅年減0.77％，毛利率自40.09％升至41.88％、創歷史次高，營益率則自22.95％降至20.5％，仍為歷史第三高。稅後淨利4.86億元、年減8.35％，每股盈餘14.46元，雖為近3年低點、仍創歷史第三高。

穎崴因貿易戰影響客戶需求，去年前三季合併營收年減15.07％、稅後淨利年減達39.3％。不過，隨著新客戶及新產品布局回穩，營運動能自第三季起顯著回升，並在第四季展現報復性強彈，使全年合併營收僅微減0.77％、稅後淨利下滑8.35％，衰退幅度大幅收斂。

受惠新客戶及產品布局效益顯現，訂單需求明顯增加，穎崴2022年1月自結合併營收3.14億元，較去年12月2.76億元成長達13.57％、較去年同期1.99億元成長達57.85％，改寫同期新高、亦創歷史第四高，成長動能持續暢旺。

穎崴先前法說時指出，受惠5G及高速運算（HPC）等應用，市場對高速、高頻的高階測試治具需求與日俱增，美系大客戶產品多屬高階應用，毛利與產品均價（ASP）較高，配合台灣智慧手機應用處理器（AP）客戶逐步穩定出貨，今年營運將更關注客戶結構與產品組合。

穎崴預期，今年高毛利的同軸測試座（Coaxial Socket）可望顯著成長，有助產品組合優化並提升毛利率，而老化及其他測試座亦可望分別有雙位數、個位數成長，期盼未來幾年營運均能維持逐季走揚表現。

法人認為，雖受淡季工作天數較少影響，穎崴首季營收估較去年第四季高峰略降，但在美系及台系客戶需求穩健挹注下，仍可望持穩高檔水準。在美系客戶推出新品、新款5G手機持續推出帶動下，看好穎崴今年營收可望恢復雙位數成長動能、獲利亦將重返成長軌道。