台灣民意基金會22日公布最新民調，其中政黨支持度部分，民眾黨以16.2%超越國民黨的15.0%，而民進黨則以29.2%領先。另根據美麗島電子報最新民調，某些族群超過半數以上對國民黨反感，且對蔡英文不滿的族群也僅有40.8%對國民黨有好感。對此，媒體人黃揚明提醒國民黨，若未看到警訊，仍持續走「又老又窮」的老路，恐會被民眾黨淘汰。

黃揚明昨（23）日在臉書指出，台灣民意基金會22日公布最新民調，政黨支持度部分，國民黨繼去年10月後再次被民眾黨超越，半年內2度成為第三名，傳統藍綠二大黨的版圖，正朝向「一大二小」的模式前進。

黃揚明並引述電視劇《犀利人妻》的經典台詞：「在愛情的世界裡，不被愛的那個才是第三者。」他認為，在政治的世界裡，得不到支持的每一個，都是在野黨，最大在野黨，還是在野黨，就像電影《武狀元蘇乞兒》中的那句：「乞丐中的霸主，還是乞丐！」也如韓國瑜那句：「選舉最大的秘密，就是票多的贏、票少的輸。」要如何得到選票、贏得支持度，是每一個政黨必須面對的日常課題。

創黨不到3年的民眾黨，雖快速達成超車國民黨的成就，但黃揚明指出，民眾黨離「執政」仍有很長一段距離，更何況現階段幾乎所有民調民進黨與國民黨、民眾黨幾乎都是趨近於「2：1：1」的支持度比例，如果民進黨沒有重大弊案、施政風暴爆發導致支持度暴跌、國民黨或民眾黨的在野陣營無法擴大支持度、或結為策略聯盟，短時間內民進黨幾乎可篤定長期維繫執政，不會有太多意外。

而美麗島電子報最新民調顯示，30至39歲、50至59歲、台北市、新北市、大學以上學歷等族群，對國民黨的反感度都超過6成5以上，即便對蔡英文不滿的族群，也僅有40.8%對國民黨有好感。黃揚明提醒，國民黨若未看到這個警訊，仍持續走現今「又老又窮」的老路，被民眾黨淘汰將是指日可待。

至於民眾黨，黃揚明說，當然也可能只是曇花一現，畢竟在年底柯文哲離開台北市政府、邁向2024這段高峰期之後，若柯無法在2024取得政權，之後民眾黨該何去何從？會不會重演親民黨的歷史？都值得繼續關注。