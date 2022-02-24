高金素梅影片

無黨籍立委高金素梅近期頻被點名可能代表國民黨參選高雄市長，對此，高金22日表態不會去選任何縣市長，引發關注。高金23日再發聲，刊出一段與國民黨台北市議員羅智強合體走訪西螺大橋的影片，稱她年初與羅同行，目的是要向底層的人民請益，突破現今令人窒息的政治侷限和框架。此文破1.2萬人按讚，大批網友直呼「加油」。

高金素梅22日在臉書發文表態，「我一直是『原住民族立法委員』」、「我從未與任何政黨人士討論轉戰可能性！」「我不知道轉戰訊息從何而來！」「我不會去選高雄市長！我不會去選任何縣市長！」正式否決參選高雄市長的可能性，並重申對未來的期待是，原住民族有更多無黨參政、有更多年輕世代在野參政以及民主制衡。

高金素梅23日再度在臉書發文，刊出一段與羅智強同訪西螺大橋的影片，盛讚羅這趟「400公里走台灣」是「一段台灣史的動人故事」。高金指出，1928年底，超過百人的農民隊伍在青年農民李天生帶領下，浩浩蕩蕩走過濁水溪的西螺便橋，北上台中樂舞台戲院參加台灣農民組合第二次全島大會；2022年初，羅踩著堅定的步伐從台北出發南下，為的是要向底層的人民請益，突破現在這個令人窒息的政治侷限和條條框框，為著破繭而出、邁向寬闊。

此文獲得超過1.2萬個讚、近200則留言與超過240次分享。網友紛紛留言：「加油！」「高金委員加油！羅議員加油！」「大家一起加油！」「在野力量加油」、「高金素梅最棒，加油！」「一步一腳印，將會走出一條光明的大道來的。加油！加油！」