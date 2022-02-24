BMW自撞分隔島，車上兩人1死1傷，駕駛28歲邱女遭拋出車外當場喪命，另1名男乘客也被噴飛至路中，頭部因受到重擊，造成短暫失憶。（翻攝自1968網站）

國道3號南下283.7k梅山段昨（23）下午1點發生一起死亡車禍，1輛紅色BMW疑因天雨路滑自撞分隔島，車上兩人1死1傷，駕駛28歲邱女遭拋出車外當場喪命，另1名男乘客也被噴飛至路中，頭部因受到重擊，造成短暫失憶，對於案發過程都稱不清楚，據悉2人為姊弟。

國道警方指出，今天下午1點獲報國道3號南下283.7k處發生車禍，現場為一自小客車疑似因雨天操作不當，失控自撞內側護欄後橫停中線車道，駕駛28歲邱女遭拋出車外，現場失去生命跡象，乘客19歲邱男輕傷，由救護車送往嘉義基督教醫院救治。

據悉邱男被甩出車外後一度呆坐在路中，疑似因腦部受到重擊，目擊民眾與警方詢問他，他則一直說不清楚，對於目的地及事發過程均不知道，而一旁姊姊則倒在路邊無意識，BMW跑車也嚴重毀損。邱女到院搶救無效宣告死亡，至於邱男除外傷外，因頭部受到撞擊，短暫失憶，正在進行腦部斷層檢查。