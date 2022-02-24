俄羅斯稱烏東2分離國家請求莫斯科提供軍事協助。

俄羅斯昨（23）日表示，烏東2分離主義國家正式向普丁請求軍事協助，以抵禦烏克蘭政府軍進犯，對此白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，這是莫斯科製造藉口、發動戰爭的例子之一。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨日表示，烏克蘭東部的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）及盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）領袖已經正式向俄羅斯總統普丁請求軍事協助，抵禦烏克蘭政府軍。

他說普丁收到盧甘斯克人民共和國領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）及頓內茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）的求助信，指出「在獲得美國及其他西方國家包括軍事支持在內的全面支持下」，「基輔持續在烏東接觸線集結軍隊，基輔政權專注在用武力解決衝突。」

他說鑑於上述情形，烏東2國為了「避免平民傷亡及人道大災難」，根據兩國分別與俄羅斯簽訂的友好、互助條約第3、第4條，請求普丁「協助抵禦烏克蘭武裝部隊的侵略」。

烏克蘭東部由親俄份子控制的頓內茨克區域，民眾撤離至俄羅斯。（圖／美聯社）

他也提到，2國家領袖指出，「由於局勢惡化及受到基輔的威脅」，當地居民正逃離家園。

培斯科夫也痛批：「基輔政權的舉動證明他們不願結束在頓巴斯（Donbass）地區的戰爭。」

針對俄羅斯聲稱2分離主義地區要求莫斯科提供軍事協助，白宮發言人莎琪回應指出，這是西方所警告過的，俄羅斯羅織藉口開戰的「假旗行動」（false-flag operation）例子之一。