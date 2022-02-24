為讓台灣經濟保有競爭力，政府將開放邊境、重啟國門，衛福部長陳時中表示將從開放商務客入境開始鬆綁，至於國際旅遊部分有無可能在下半年恢復，他說，確實是有這個可能性。此話一出，有網友卻認為「果然選舉的意志越堅定，評估的疫情就越穩定」、「一切都是選票考量」。

關於何時才會開放國際旅遊？有無可能在下半年恢復？陳時中說，確實是有這個可能性，但還是要一步一步進行，先把商務客的開放做好，將14天檢疫改為10天的措施盡可能做完善。不過他也說，現階段一些關於國際旅遊的SOP都要開始進行，前陣子旅行公會有發表一些建議，那些建議都可以提到指揮中心進行討論，等到時機成熟之後就能開放，至於有無時機成熟的指標？他則稱「到時候大家自然會感受到，只是疫情變化莫測，很難去預估很久，但各種可能狀況都有去做預想。」

對於陳時中的做法，引發不少網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，其中在雅虎部分有超過200則留言，有人就直言「因為要選舉了...所以花樣特別多...讓人民爽就好...出國的風險就人民自己負責了！政客一枚」、「下半年你不是要去選台北市長了嗎？」「趕著出來選台北市長，現在任何鬆綁的說法都層出不窮地出來囉」、「然後我們跟病毒共存那乾脆現在不用清零了」、「選票真香啊」、「急著想要去選舉了，所以下半年衝啊」。