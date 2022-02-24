華山分屍案凶手陳伯謙性侵被害人後將之分屍，手段兇殘狠辣震驚全台，不料最高法院昨（23）日判其無期徒刑定讞，再度引起各界爭議，前立委孫大千也在臉書怒斥「天理不容！人神共憤！」並點名總統蔡英文問「憑什麼這樣的冷血變態殺人狂還可以活著？在你治理下的台灣，殺人不會被判處死刑嗎？」

孫大千昨日在臉書發文，指出射箭教練陳伯謙對女學員性侵、勒斃、分屍、還割下乳頭、陰道當標本，在一審時被判處死刑，但二審、更一審竟然逆轉改判無期徒刑，最後更獲最高法院判無期徒刑定讞，讓孫大千直呼是「天理不容！」

憤怒的孫大千一連提出5問，一問蔡英文「憑什麼這樣的冷血變態殺人狂還可以活著？在你治理下的台灣，殺人不會被判處死刑嗎？」二問支持廢死的民進黨政客「如果受害人是你的親朋好友，你還會放過這個死不足惜的人渣嗎？」

孫大千三問體察上意的政治法官們「在台灣性侵、殺人、分屍、割下器官的惡魔還有什麼教化可能？究竟要壞到什麼樣的地步，你們才願意判處死刑？」四問幾位改判陳伯謙無期徒刑的法官們「你們對得起無辜死去的年輕生命嗎？你們晚上睡得著覺嗎？」

孫大千的最後一問則是面對「無辜善良的台灣人民」，說「我們明明已經一再表達維持死刑的訴求，卻仍然被置之不理，我們究竟還要忍耐這種爛政府到什麼時刻？」

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