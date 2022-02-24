烏克蘭政府宣布進入緊急狀態，並促請在俄羅斯的烏國公民立即離開；另一邊，俄國也開始撤離駐烏克蘭首都基輔的使領館外交人員。面對烏俄情勢升溫，美國總統拜登曾表示，不會出一兵一卒進入烏克蘭，避免引發世界大戰。對此，台北市議員王鴻薇表示，美國對建交的烏克蘭如此對待，以台灣的國際政治局勢，還以為美國會為台灣打仗嗎？

王鴻薇昨（23）日在臉書指出，台灣和烏克蘭不一樣，因台灣和美國沒有邦交關係，烏克蘭和美國有30年邦交關係。

面對俄羅斯軍隊進入烏克蘭，王鴻薇說，拜登的第一反應，是宣告美國不會出一兵一卒；至於烏克蘭是什麼國家？她表示，烏克蘭是一個已經與188個國家先後建交，並與其中186個保持大使級外交關係。

俄羅斯國防部18日發布畫面，顯示一艘俄國戰艦在黑海參加軍演時開炮。美國總統拜登聲稱，他確信俄國總統普丁已做出入侵烏克蘭的決定，可能在未來一周甚或數天內動武。（俄羅斯國防部新聞處照片）

邦交國尚且受到美國如此對待，王鴻薇質疑，歐亞大陸另一端的我們，又要怎麼自處？美國對烏克蘭如此，台灣卻把美國當成唯一救命稻草，台灣的國際政治局勢，比烏克蘭還要差，還能自以為美國會為台灣打仗嗎？

烏俄情勢緊張，美國認定俄羅斯已開始入侵烏克蘭，並宣布制裁俄國銀行、個人與公債，美國國務卿布林肯也已取消周四在日內瓦與俄羅斯外長會晤的計劃。拜登也提到，若俄羅斯繼續侵略行動，美國將進一步制裁，同時持續向烏克蘭提供防禦性援助，授權已駐紮在歐洲的美軍和裝備進一步調動，強化波羅的海盟國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的防衛。拜登強調，這些完全是防禦性行動，美國無意與俄羅斯作戰，但美國將與盟國一起保衛北約的每寸領土，並遵守對北約的承諾。