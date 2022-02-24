台灣科技大學營建工程學系教授黃兆龍，受科技部前身的國科會等政府機關及學校委託進行研究，卻涉嫌在10年內以不實發票核銷研究計畫業務費高達上百萬元，涉嫌詐欺罪。台北地檢署23日指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索及約談黃兆龍及其助理、提供不實發票的林姓廠商3人，台北地檢署複訊後，24日諭令黃以150萬元交保，但黃一早仍找人籌錢。

依據台科大官網，黃兆龍專長項目為材料科學、混凝土科技、綠混凝土設計、高性能混凝土、自充填混凝土、自動化技術、綠建材設計、永續混凝土等。北檢偵辦台北地署偵辦M台灣計劃等標案圖利廠商弊情，就曾查出黃兆龍護航業者並接受對方招待出國旅遊，2007年曾依貪汙罪起訴黃。

調查局接獲檢舉，黃兆龍等人2008年至2018年間，分別受國科會等機關委託，辦理營建工程相關的研究計畫，涉嫌以不實發票報銷研究計畫業務費，金額約100多萬元。