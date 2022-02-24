小編今天（24日）精選5件不可不知的國內外財經大事。RSM顧問公司首席經濟學家布魯蘇拉思（Joseph Brusuelas）預測，一旦俄羅斯全面入侵烏克蘭，國際油價恐飆到每桶約110美元，這不僅讓美國未來一年國內生產毛額（GDP）折損1個百分點，未來3到6個月的通膨率也將增加2.8個百分點到10％以上。這將是1981年10月來最高。。

【1】美國通膨率 恐衝高到10％

俄烏衝突升級與國際社會對俄祭出制裁，將引爆能源與糧食價格急漲，並進一步加劇美歐通膨壓力。分析師警告，美國通膨率可能衝高到10％。

【2】熱軋應聲漲 中鋼：Q2迎旺季

受到俄烏情勢緊繃影響，近一周黑海鋼胚、熱軋出口報價應聲上漲，每公噸大漲30～50美元，熱軋每公噸更漲破900美元大關，漲幅逾3％～近7％，且熱軋比一個月前大漲近20％，連帶歐洲進口熱軋報價跟著喊漲，漲幅逾10％，尤其美國熱軋報價止跌反彈，每公噸報價飆到1,114美元，後市行情持續看漲。對此，中鋼認為，在俄烏關係未能緩和前，預期全球鋼價短期內震盪向上，第二季喜迎旺季到來。

【3】貨櫃雙雄 殖利率、營運雙優

貨櫃雙雄長榮（2603）、陽明（2609）持續受投資人關注，其高現金殖利率題材，以及今年營運有望優於預期是兩大利多，23日隨大盤反彈，兩檔也收紅，長榮股價上漲1.75％，收在145元，陽明則上漲2.2％，股價以116元作收。

【4】抗俄烏危機 13檔創天價 法人卡位

台股在內資全力護守下，不畏外資23日續賣超121.81億元站上萬八大關，但另一方面，外資大舉轉戰上櫃買超57.12億元，點燃中小型股多頭行情，計有13檔上市櫃股逆勢創歷史天價，除中華電（2412）為大型權值股之外，其餘均為中小型股。

【5】不甩制裁 俄國會授權普丁動武

烏克蘭危機持續升高！美國指控俄羅斯已開始入侵烏克蘭，並宣布第一波制裁，美國務卿也取消與俄外長會晤。面對國際社會制裁，俄國絲毫不見退讓，國會還授權總統普丁在境外動武。