桃園汪姓整復師在2019年以手指性侵女子還以口咬、舔她胸部，他被逮後竟辯稱以手撫摸胸部但是為了要塗藥，指侵是推拿過程中不小心插入，台灣高等法院維持一審認定，依強制性交罪判刑4年6月。可上訴。

汪男是桃園市整復診所的整復師及負責人，2019年5月4日中午他在整復房間內，替一名女客進行推拿時，中途突然拉下鐵門，並在推拿過程中途中，強硬脫她褲子，遭到女方反抗，還瞎扯「我只是要治療，沒要幹嘛！」

女子受到驚嚇，立刻跳下床縮在角落，未料汪男將她拉回鐵床，用器具固定小腿，再將她雙手綁在床頭，竟然舔起女方胸部，甚至進行指侵。女方拼命掙扎大喊「不要」，但仍遭猥褻超過半小時。

汪男事後恐嚇女子「不要去報警，這樣對我們兩人都沒有好處！」女方在離開前擔心遭遇不測，偷偷向男友傳訊「我很怕，快來接我」。直到汪男開門讓他離去，他立刻與前來接他的朋友速速離去，但汪男竟自後方追趕，嚇得女方要求朋友加足油門離開，事後才驗傷提告。

一審及二審考量汪男無視被害人性自主權，假借治療名義，使被害人無從防備加以性侵，且犯後否認犯行，未認自己有何錯誤，也沒有賠償被害人，所為應予非難，判刑4年6月。