九合一大選將於11月26日投票，媒體人韋安指出，國民黨的內鬥就像「燒餅都鬥沒了，大家還在拚命搶地上的芝麻」，並呼籲藍營人士應學學台北市議員羅智強的「工具人精神」，哪裡有需要就到哪裡、同志有需要或有難就第一個去力挺。韋的比喻獲得不少網友認同，有人更直呼笑翻。

韋安23日在臉書發文直言：「說到國民黨的內鬥，有點像燒餅都鬥沒了，大家還在拚命搶地上的芝麻。」韋呼籲，國民黨人應該學學羅智強的工具人精神，哪裡有需要，就到哪裡；同志有需要、有難，第一個去力挺。

韋安強調，藍營三連敗後，羅智強跑去400公里長征，從來沒有抱怨和批評黨內同志，國民黨若能多幾個工具人，和努力做事的人，才能一點一點贏回民意。羅苦行瘦了自己，但能不能選高雄、桃園都沒關係，因為只有像他這種「工具人」才能把餅做大。

此文獲得不少網友認同，紛紛表示：「說得好」、「虎你讚」、「100分」、「上面團結再說」、「國民黨那群人不先團結，說什麼都沒用」、「這比喻好好笑但傳神」、「笑翻了」、「神比喻」。