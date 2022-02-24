林姓男子前年擔任移民署高雄收容所科員期間，向9名外籍收容人索取「茶水費」 貪汙1萬1750元，懲戒法院第一審將林男判決撤職並停用1年，他提上訴稱父親生病他要負擔醫藥費等，撤職處分判決太重且侵害他工作權，第二審認為裁量並無違反比例原則，駁回定讞。

林男在2020年11月24日負責管理收容外籍勞工的工作，他利用外籍受收容人在移民署高雄收容所內等候辦保離所，由他戒護機會，向9名外籍受收容人佯稱「我知道你們要出去了，你們很快樂，要給『長官』一點茶水費」等語，向受收容人詐取款項。

內政部移送懲戒後，懲戒法院第一審判決將林男撤職並停止任用1年，也提上訴稱父母年邁，父親現罹患攝護腺惡性腫瘤，須仰賴他照料，醫藥費及父母生活費係龐大負擔，受撤職處分將影響全家生活甚鉅。

林男說，他服公職近30年，未受有其他懲戒處分，一時思慮不周，深感後悔已自首犯罪坦承認錯，行為後之態度良好，犯罪利益僅1萬1750元，希冀能從輕懲戒，懲戒法院第二審認定，原懲戒處分未逾越法律所規定之範圍，駁回上訴確定。