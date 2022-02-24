特斯拉上國道駕駛竟「睡到歪頭」 鄰車嚇壞錄下21秒影片（取自臉書「爆廢公社」）

國道上呼呼大睡嚇壞眾人！1名特斯拉駕駛疑似仗著有自動駕駛輔助系統，竟當在國道上「睡到歪頭」，遭其他車輛的乘客目擊後嚇壞拍下影片；網友嚇壞「會不會醒來已經在不同世界了」、「可以檢舉嗎？太恐怖了」；據悉此舉已違反道路交通管理處罰條例，可開罰6000至2萬4000元。

臉書「爆廢公社」上有1則影片被瘋傳，1名網友在國道上赫然見到身邊1輛特斯拉的駕駛竟「睡到歪頭」，驚恐地拍下影片，畫面中特斯拉駕駛將頭靠在椅背上，頭呈現半倒狀態，原PO事後分享影片說「羨慕特斯拉能這樣嗎？那還不去訂1台？」引起大批網友討論。

1名特斯拉駕駛疑似仗著有自動駕駛輔助系統，竟當在國道上「睡到歪頭」，遭其他車輛的乘客目擊後嚇壞拍下影片。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友看到影片後紛紛嚇壞，留言「剪他車道讓他驚恐一下」、「科技雖然有進步，但很多突發狀況容易無法辨識，佩服有勇氣」、「機器還是比不上人腦能隨機應變啊！自己受傷就算了，連累到別人真夭壽」、「我看到特斯拉都閃遠一點，已經遇到好多次都是國寶級的」、「這是最高境界，就算車子失誤撞到前車也不會感到痛楚跟驚嚇」。

該特斯拉駕駛疑似是認為有自動駕駛輔助系統，才無視行車安全，大喇喇在路中大睡，不過據悉此舉已違反《道路交通管理處罰條例》，屬危險駕駛行為，可開罰6000至2萬4000元。2年前也有1名駕駛行駛在國一高雄北上路段，被目擊將座椅放斜、閉目養神，手根本沒碰方向盤，同樣讓其他駕駛嚇壞。