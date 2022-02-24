南韓知名泡菜品牌「漢盛泡菜」22日遭爆用爛掉的白菜、發霉的白蘿蔔製作，還有南韓媒體現場直擊工廠內部，發現環境髒亂、機器及運送的箱子都發霉，甚至長滿蟲卵，而這品牌的泡菜也有在台灣好市多販售，好市多出面回應，表示販售的泡菜與報導中的劣質產品是出自不同廠區，不過還是讓許多民眾很擔心，認為「雖然是不同工廠，但也應該下架」。

一名網友昨(23日)在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，漢盛泡菜被韓國媒體披露使用爛掉的白菜跟發霉蘿蔔來醃製，不僅如此，工廠內部還有嚴重的衛生問題，包裝用的機器都發霉，運送用的箱子周圍也長滿蟲卵，結果這間工廠有7成泡菜是銷往海外，不知道與好市多架上賣的是不是同一款？希望好市多能出面回應。

原PO後來更新內文表示，台灣好市多有說明，他們進口的商品都有符合檢驗規範，而且也有進一步確認販售的漢盛泡菜不是出自這次出事的工廠。

貼文引起大家討論，紛紛表示「買過好幾次，現在冰箱還有半桶，哭」、「之前買了一罐，已經吃了過半還可以要求退嗎？」、「我才剛吃完」，許多人覺得好市多應該下架此產品，「雖然好市多回應是不同工廠，但也應該下架商品」、「既然有這樣的消息，就應該毫不考慮全面下架該產品」、「好市多應要下架這品牌相關的泡菜產品」。