加護病房的英文為Intensive Care Unit，縮寫為ICU。不過一名在醫院擔任實習物理治療師的女網友表示，近日被一名男病患問「妳知道加護病房ICU的意思嗎？是I want to see you」，並透露父親已在加護病房好幾天，可能連最後一面都見不到，令她印象深刻。

原PO 22日於論壇《Dcard》指出，下午在醫院裡一名男病患問她「妳知道加護病房ICU的真正意涵嗎？」還沒來得及等她回答，對方接著說「是I want to see you」，並難過地說父親也因中風住在醫院裡，已躺在ICU病房好幾天了，「可能見不到他最後一面了」。

原PO當場愣住，並表示在醫院裡遇到太多病患悲傷的故事，也讓她更加注意自己的身體狀況，同時也學會好好度過每個當下，享受每一個瞬間，但還是令她相當感慨「雖然只是一個短短的問句，卻深深地烙印在我的心裡」。

故事曝光後，網友也看得糾心，「看得好難過」、「眼淚不小心就噴出來了」、「怎麼突然很想哭」、「醫院會看到很多生死離別，病人們有時候就像是人生導師一樣教會我們很多道理，這些能夠成為妳未來應對人生課題的養份」、「加護病房真的是最不能住的一個病房，不是因為疾病，光躺在那什麼都不能做就夠難熬的了」。