導演明金成本月初因心因性休克驟逝，享年51歲，留下遺孀Patty和上月才出生的一對雙胞胎姊弟，抱著悲痛坐月子調養身體的Patty，昨(23日)在明金成臉書專頁發文，分享兩個孩子迎來滿月，月子中心特別為這對姊弟拍了滿月寫真，讓Patty感覺溫暖，直言老公在天上應該也很感到欣慰，並首吐新手媽媽心聲，「現在終於可以體會新手爸媽想要瘋狂曬娃的心情，願他們的迷人小臉龐都能夠繼續撫慰我們的心情」。

Patty昨在明金成臉書分享近況，表示近日感謝親友送暖提供營養補給品和月子中心的照顧，再加上看到大家的留言打氣和鼓勵，讓Patty身體一天天好轉，直言雖然心情還是很煎熬，但看到家裡的這對小姊弟亮亮跟壯壯，心裡感覺到安慰，也充滿不少勇氣。

Patty發文。（圖／翻攝自Jimmy 明金成臉書）

由於Patty仍在調養身體，便請家人幫忙帶兩個孩子去打預防針，看到家人傳來孩子打針時時影片，嘟嘴放聲大哭的模樣，讓Patty心疼越覺得好笑，開心說自己被兩個孩子融化，近日又看到月子中心幫孩子拍的滿月寫真出爐，便分享給網友，有感而發說：「以後我也希望可以常常代替我先生來跟大家分享跟曬一下他們的成長紀錄（冥冥之中我也覺得，我先生也是希望我能繼續這樣代替他經營粉專，透過文字我可以把對他的思念化為力量表達出來，而不是一直流著眼淚什麼事都不能為他做！）」。

最後，Patty為母則強，用Hashtag表示目前心情：「寶寶滿月平安」、「我會堅強」、「滿滿想念」，引來許多網友按讚安慰。而關於明金成的身後事，先前六月表示因為忽略孩子還沒滿月，命理師看了也覺得日子不適合，便決定延期，改為3月1日台北市立第一殯儀館景行廳舉行，明金成生前雖然聊過想要樹葬，但Patty擔心老公沒了根，便在佛堂徵詢過明金成意見後，決定改為讓他和Patty的家人長眠於金山的天祥寶塔。