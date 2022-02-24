美國總統拜登警告 俄軍隨時可能攻打烏克蘭

美國拜登政府已告知烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），情報評估，俄羅斯正準備在接下來48 小時內，全面侵略烏克蘭。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《以色列時報》（The Times of Israel）23日報導，1位美國知情官員說，「烏克蘭總統已接獲警告，根據美國情報，俄羅斯極可能在48小時內展開侵略。」

此外，這位官員說，飛機觀察員的報告顯示，俄羅斯當天稍早侵犯烏克蘭領空，或許是偵察機在烏克蘭上空短暫飛行。

而和澤倫斯基政府親近的消息人士雖然證實，已接獲這類警告，但也指出，這是1個月內基輔第3次接獲警告說，俄羅斯總統普丁即將準備採取大規模軍事行動。這位消息人士說，這無疑是可能的，普丁沒辦法再讓這麼多部隊繼續按兵不動。

3/ These are the so-called “little green men”, Russian soldiers with their insignia removed, who took over sovereign Ukrainian territory in Crimea in 2014 in Russia’s first invasion of Ukraine. pic.twitter.com/3F5LLq49SP — Jim Sciutto (@jimsciutto) February 23, 2022

據這位美國情報官員說，五角大廈的評估包括俄羅斯展開空襲，發射巡弋飛彈，並進行地面侵略。另一名美國情報官員也證實了這情資，並強調這是五角大廈推斷，俄羅斯將採取的全面軍事行動。

這位官員說，侵略除了由所謂的俄羅斯「維和」部隊從親俄的烏東頓巴斯（Donbas）分離區推進外，還會大舉從烏克蘭與白俄羅斯邊境的烏北向首都基輔進軍。俄軍最近才和白俄羅斯部隊舉行大規模軍演，但大軍仍留在白俄境內。

第二位美國官員說，俄方的軍事行動會從網攻展開，接著很可能在夜間進行地面侵略。不過，他們也說，俄羅斯的計畫可能會隨每天的發展而改變。而烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）周三說，國內受到大規模網攻，政府和外交部等主要網站都打不開。他並指出，網攻從下午開始，並波及好幾家銀行和官方網站。

另一名周二參加國家安全會議的消息人士證實，白宮對這軍事行動將僅限於親俄共和國感到「極為悲觀」，並認為入侵很可能會在 24-48小時內發生。