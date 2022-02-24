一名網友發現有人買烤玉米的時候，會對老闆說「我要卡季的玉米」，讓他聽了霧煞煞，完全不明白什麼是「卡季」的玉米，貼文引起討論，不少內行人一看大讚懂吃，所謂的「卡季」其實是指口感比較幼嫩的玉米。

一名網友日前在PTT上發文表示，剛剛經過販售烤玉米的攤販，聽到有人買玉米的時候說要「卡季」的玉米，讓他十分納悶，那個「季」是什麼意思？到底是指比較軟，還是比較硬的玉米呢？希望有台語高手可以幫忙解惑？

貼文引起網友熱議，不少懂台語的人秒揭秘是「幼嫩的意思」。「是嫩的意思啦！有鼻音的季」、「嫩的意思，季薑（嫩薑）」、「嫩的意思吧」、「很嫩的意思，也可以用來形容菜鳥」、「就嫩啊！也蠻懂點的，我也覺得嫩的比較吃」。

根據《教育部台灣閩南語常用詞辭典》的資料，嫩的台語的正確寫法應是「茈」，讀音為「tsínn」，通常是指「幼、嫩、未成熟的」東西或是「資歷尚淺的」的人。