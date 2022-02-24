藝人郭碧婷出道多年，以一雙靈動大眼、精緻五官與空靈氣質受到大批觀眾的喜愛，即使她在2019年宣布與向佐結婚並育有1女，人氣依然居高不下。不過，郭碧婷本人私底下相當低調不太經營社群平台，倒是郭爸爸不定時會在微博上更新近況，近日還公開郭碧婷2位親妹妹的正面照，引起網友熱烈討論。

郭爸爸自從創立微博帳號後便經常分享生活近況，加上「星爸」的特殊身分，因此吸引超過33萬名粉絲追蹤。19日郭爸爸再度於微博上PO文表示：「別再亂猜啦！這兩位才是碧婷的妹妹，今天和女婿女兒孫子去吃火鍋」，並公開郭碧婷2位親妹妹的照片。

照片中，她們雖打扮的相當樸素，臉上也沒有太多的妝容，但清秀的五官與氣質仍讓網友們大吃一驚，紛紛留言：「哇！姊妹長得好像」、「一個妹妹的眉眼像碧婷，另一個妹妹的嘴巴像碧婷」、「都好漂亮」、「伯伯的女兒都好漂亮」、「幸福的郭爸」、「基因真的好」；甚至還有直接詢問：「請問右邊短髮的女兒是老幾，跟碧婷好像」，郭爸爸也親自回覆：「老二，哈哈」引起網友熱烈討論。

郭碧婷的爸爸近日公開2位妹妹的正面照。（圖／微博@swda我 ）

事實上，郭碧婷雖長期在大陸娛樂圈發展，但家中還有2位妹妹陪伴在郭爸爸身邊，而先前網路上曾多次流出聲稱是郭碧婷妹妹的照片，如今郭爸爸也親自出面澄清謠言並公開2位妹妹的「真實面貌」，讓眾人驚呼「一家都是神基因」。