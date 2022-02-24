美國不出兵烏克蘭 台灣需借鏡？ 趙少康：捅久了總會生事

烏克蘭與俄羅斯之間的關係越來越緊張，中廣董事長趙少康就在臉書指出，烏克蘭事件對台灣的啟示很明確，那就是「小國不要刺激大國！」趙少康提醒總統蔡英文，「一旦美中角力的戰場出現在台灣，傷亡就會在台灣」。

趙少康昨（23）日在臉書表示，烏克蘭其實就是美蘇強權鬥爭下的犧牲者，指出駐烏克蘭的外國使館人跑了、烏克蘭的有錢人跑了、資金也跑了，而戰爭只會發生在烏克蘭不會在美國，也不會在俄羅斯，所幸台灣與大陸之間有台灣海峽阻隔，是一道天然屏障。

趙少康說，民進黨不斷麻痹台灣人「共軍不會打台灣，就算打了美軍也會來」，但眼看俄羅斯坦克已經開進烏克蘭，美國仍然沒打算出兵援助，只用經濟制裁的嚇阻效果有限，但「硬碰硬出兵阻止才有效，到那時雙方就會有傷亡」。

趙少康表示，美國為了爭取中國支持，協助化解俄烏情勢，傳出布林肯跟王毅通話時已經明確表達「反對台獨」的立場，而不是過去的「不支持台獨」，趙少康直言「可見得美國變來變去完全靠不住」。

趙少康認為，烏克蘭對台灣的啟示很明確，就是「小國不要刺激大國」，並說台灣跟大陸這麼近，一年賺對岸1700億美元，兩岸和平相處最重要，如果沒事捅中共一下，捅久了總有出事的一天，受傷最大的還是台灣。

趙少康希望蔡英文能夠醒一醒，「台灣不能把2300萬人的命運寄於中美強權手中，中美對峙角力的受害者還是台灣，一定要避免，不能成為大國角力下的犧牲品」，並說台灣自己的命運要自己救，不能把前途寄望在大陸打不打、美國來不來，「如何在中美兩大國間周旋，獲取對台灣的最有利條件，有賴領導人的智慧」。