【愛傳媒藺奕專欄】黑色幽默喜劇電影《瘋狂競賽片》試映會，潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、奧斯卡馬丁尼茲（Oscar Martinez），三位西班牙重量級影后影帝首度同框演出。

講得是演藝圈內事，出品人、導演、製片和演員之間各種荒謬的真實橋段，同在圈子的我們笑點自然和一般觀眾不太一樣，被激怒的點也是，就像發現一個讓我彰化朋友很快生氣的作法：當著他的面買一粒彰化肉圓，淋香油，扒開皮，挑出筍丁、只吃肉。

或是我有個日本朋友買鹽酥雞喜歡撒大量花生粉，請問是有事嗎？

像這樣等級的電影，演員完成角色主要依靠的不再只是單純的表演，而是庫里肖夫效應（Kuleshov effect ），電影情緒不僅僅從單個鏡頭的內容來反映，而是通過多個畫面之間的組合連接，透過暗示與觀眾的內心戲呼應，於是多數電影結束在演出名單跑完之後，有些電影在你心裡永遠沒有結束。

之前看網友寫，總勾著嘴角冷笑演壞人的，很多兩邊臉都不協調。我以前還不信，以為是謠傳；看完電影想模仿這位金球獎影帝表情對著自己錄影，才發現說話的嘴都是歪的！

我上臉書也有些時日了，刻薄别人的話說的不少，没想到如今報應這麼快，我立下毒誓，從此不再嘲笑别人，做個忠厚人，只求老天別讓我眼歪嘴斜，絕不再犯。

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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