在烏克蘭與俄羅斯陷入的安全危機升級、俄軍可能全面入侵之際，中國近年來在烏克蘭不斷增加的投資成為外界關注的一個面向。對於烏克蘭局勢的不斷惡化，中國表達憂慮，呼籲所有各方展現克制，通過對話解決分歧。美國之音盤點中國在烏克蘭的各項投資，顯示中國憂慮烏克蘭安全危機將影響其重大戰略投資利益。

由於烏克蘭的地理位置、與歐盟之間的自由貿易協議，以及這個前蘇聯加盟共和國的礦產和農業資源，中國在烏克蘭擁有重大的戰略利益。

自時任總統維克多·尤先科2013年對中國進行國事訪問後，中國與烏克蘭之間的貿易關係快速增長。2019年，中國甚至超過俄羅斯，一躍成為烏克蘭最大的單一國家的貿易夥伴。據烏克蘭官方統計數據，兩國的總貿易額2021年達到189億8千萬美元，比2013年增長了將近80％。

烏克蘭對中國出口的主要商品包括鐵礦石、玉米和葵花籽油，2021年總價值達到80億美元，而來自中國的進口則主要是機械和消費品，總值達到109億7千萬美元。2020到2021年，中國是烏克蘭大麥的最大的進口國。中國的海關數據顯示，中國2021年玉米進口的約30％，超過800萬噸，來自烏克蘭。

兩國雙邊貿易的增長還促成兩國之間的直接鐵路運輸服務，儘管使用頻率還很低。烏克蘭還是中歐鐵路快線服務的一個中間站。在新冠病毒大流行病期間，這條鐵路快線幫助緩解了中國許多公司的運輸困境。

烏克蘭還是中共領導人習近平提出的基礎設施建設及外交政策項目「一帶一路」戰略的一個重要的中心。烏克蘭2017年加入了「一帶一路」項目。2020年，兩國簽署了在包括金融和基礎設施項目等領域加強合作的協議。

在烏克蘭運作的中國大公司包括國營食品巨頭中糧集團（COFCO Corp）、國營中國太平洋建設集團（China Pacific Construction Group）、中國港灣工程公司（China Harbor Engineering Co，CHEC)和電信設備巨頭華為技術（Huawei Technologies）等。

根據中國的數據，中國公司在烏克蘭的直接投資截至2019年底達到了1億5千萬美元。據烏克蘭駐華大使館的統計，2020年前3個季，中國公司在烏克蘭的投資項目達到7570萬美元。

中糧集團2016年在烏克蘭南部的尼古拉耶夫海港興建了一個價值7500萬美元的糧油中轉碼頭。2019年，中國港灣工程公司完成了一項在切爾諾莫斯克港挖泥清淤工程。

中國太平洋建設公司2017年簽約為烏克蘭首都基輔興建一條地鐵線。曾幫助烏克蘭發展其移動電信網路的華為公司，2019年贏得為基輔地鐵設架4G網路的合同。2020年，華為還被選中幫助確保及改進烏克蘭的網路防範及網路安全的項目。

2021年，中國最大的風力發電巨頭龍源電力集團公司在尤日內市興建的大型風力發電場投入運行。

不過，並不是中國在烏克蘭的每一個投資項目都進展順利。由於美國擔心烏克蘭公司被迫會向中國轉讓技術，烏克蘭去年表示，將阻止中國天驕航空產業投資公司（Skyrizon）對一家烏克蘭航空發動機製造商的收購。

中國電力建設集團（Power Construction Corp of China）在動蕩的烏克蘭東部的頓涅茨克與當地的合作者簽署了興建一個800兆瓦的風力發電場的協議。這個價值10億美元的項目將是歐洲最大的陸地風力場。