新北市汐止區一名葉姓單親爸去年底因腦中風變植物人，留下七旬老母和就讀小四的兒子，龐大的醫藥費和經濟重擔瞬間成為問題，外界紛紛伸出援手，連知名直播主連千毅的太太「真人娜美妻」石帕玉也跟進，愛心不落人後。

連千毅昨（23日）透過臉書粉專發文表示：「昨天看到新聞，有個小學四年級男孩的爸爸變成植物人，付不出醫藥費及住院費用，娜美跟我把每月在做公益的費用，要先來幫忙小弟弟的爸爸！」同時宣布27日會舉辦一場大型公益活動，向清寒家庭、低收入戶雪中送炭。

許多網友見狀，紛紛留言讚美連千毅夫婦：「有你們真好」、「感謝連董和夫人的善心」、「有能力的人，福報會愈來愈好」、「好人一生平安」、「老婆人美心也美」。

葉姓單親爸一家陷入經濟困境，擔任金龍國小家長會長的市議員張錦豪，17日在臉書發起募款，短短5天善款就超過500萬台幣，光是存摺就刷超過63本，為了不讓龐大的善款被濫用，張錦豪緊急停止募款活動，並在金龍國小校長、主任及家長會的副會長等的見證下，將鉅款移撥給社會局的「葉同學專戶」管理，承諾一定會把錢用在對的地方，整理好後也會公開示眾，若3月後還想協助葉姓男童，將會由金龍國小輔導室接手。