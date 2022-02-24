縣市長選舉年底登場，藍綠如何布局是近日政壇討論焦點。根據《TVBS民調中心》公布最新的「2022台中市長可能人選民調」，爭取連任的台中市長盧秀燕在「藍綠白」三人對決或藍綠對決民調，都領先對手15％以上，而市民對盧的滿意度達61％。民調結果曝光後，港媒就分析盧秀燕民調高的原因，除了身段軟、不居功，讓綠營人士無處可攻是主因，另外就是其不沾鍋的政治風格。

根據《中評社》今(24日)報導，值得注意的是，藍營歷經去年底4大公投、今年1月的台中第二選區立委補選接連落敗受傷不小，且綠營政論節目每天緊盯盧秀燕抨擊，但盧的民調卻不減反增，甚至大幅領先所有綠營挑戰者，引起地方政壇關注。國民黨人對此認為，盧秀燕身段軟、不居功是造就高民調的主因。民進黨人則認為，現階段的民調結果都僅供參考，無法充分反映民意。

該篇報導指出，分析上述現象，或許跟盧秀燕「政治不沾鍋」的從政風格有關，盧秀燕上任來對於藍綠政黨攻防相關議題，一貫保持不表態、中立的作風，雖然在中二選區立委補選過程中，民進黨試圖將藍營選將顏寬恒的爭議事件與盧秀燕掛勾，但都被盧維持中立、秉公處理的態度給化解掉。

另外，該篇報導分析指出，台中市的選民鐘擺效應明顯，游移的中間選民比例高，對於政黨對抗相對反感，因此拉低綠營人選的支持度，畢竟無論在公投、補選方面，民進黨皆全黨投入動員，相關舉措讓中間選民無法認同，也反應在民調結果上。