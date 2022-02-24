繼森鉅日前宣布斥資5億元買下4000萬股光洋科（1785）私募股權後，另一個私募股權買主也跟著浮出檯面，散熱大廠健策（3653）23日也跟進宣布斥資5億元，以每股50元的相同價格，拿下光洋科私募股權1萬張，持股比例為1.69％，光洋科公司派與台鋼集團經營權之爭，在台鋼私募股權相繼出脫後，也朝向和平落幕發展。

光洋科經營權之爭吵得沸沸揚揚，為此，公司派和由台鋼主導的市場派不僅各自派出董事長，鬧出雙胞案，甚至引來台灣之光台積電以資材供應鏈管理處長柯宗杰署名，在光洋科官網表態，將會對光洋科現有經營團隊持續關注並「提供協助」。

不過吵吵嚷嚷了一年的經營權大戰，隨著台鋼會長謝裕民鬆口擬以溢價的方式，全數出清手中的光洋科持股後，雙方的經營權之爭也逐漸分出勝負。

至於台鋼手中的股權去向？繼日前森鉅舉行董事會決議與易昇鋼鐵簽署國內靶材大廠光洋科私募股權信託契約，斥資5億元，以每股交易金額定價為50元，買下4000萬股光洋科持股後，健策也宣布與易昇鋼鐵簽訂正式標的股票買賣契約。

至於交付方式，據公告指出，健策將在光洋科私募股票辦理信託予銀行的同時支付予易昇鋼鐵三成款項，其餘款項於光洋科私募股票辦理信託予銀行之文件交付銀行後一個月內付清予易昇鋼鐵股份有限公司。

針對取得光洋科私募股目的，健策僅表示，為長期投資。