隨著嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情減緩，全球經濟逐步復甦，台灣110年進出口報單數及實貨櫃數等業務量雙創新高，進出口貿易總值亦同創歷史新高，海關積極提升效能，整體通關時間不受影響。

110年海關受理進出口報單數(不含快遞簡易申報單)突破1200萬份，年增8.0%；其中，進口報單545萬份(創歷史新高)，較109年(下同)增9.5%，出口報單690萬份(歷史次高)，增6.9%；進出口實貨櫃數（不含轉運）計388萬個，增3.3%，其中高雄關占比超過五成，增3.0%，基隆關約三成，台中關約二成，分別增5.7%及0.5%。

通關時間方面，隨各項業務量增加，海關積極提供各項便捷措施，一般進出口報單平均通關時間，皆較109年縮短，整體效能不受疫情影響。

另關務署表示110年進出口貿易總值於本月完成年度調整作業，修正後進出口貿易總值齊創歷史新高，出口總值修正為4464億美元，下修0.6億美元，較109年(下同)增29.3%，下修0.01個百分點；進口總值調整為3815億美元，上修4.7億美元，增33.3%，上修0.12個百分點，各月調整幅度介於-0.01個至0.45個百分點間，主要為液化天然氣及煙煤估價未決案件經再審更正所致，分別上修2.4億及1.1億美元(上修3.3個及1.9個百分點)。