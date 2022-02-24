NBA例行賽正式過半， 不少球隊在截止日前完成交易，同時也有一些球員遭到無情買斷，而2015年NBA探花歐卡佛(Jahlil Okafor)的遭遇更慘，他在去年9月被活塞交易至籃網，但馬上被球隊釋出，隨後加盟老鷹，但最終仍無法留下，不過他選擇轉往CBA發展，正式與浙江廣廈簽約！

Jahlil Okafor ✈ China



The 3rd overall pick of the 2015 NBA Draft is reportedly signing with Zhejiang Guangsha Lions of the CBA.



Okafor played 27 games for the Pistons last season (5.4ppg & 2.4rpg).#NBATwitter pic.twitter.com/uzDXrnlvre — NBA Analysis Network (@HoopAnalysisNet) January 9, 2022

對此浙江廣廈男籃官方今天表示：「目前歐卡佛的註冊資料已通過CBA聯盟審核並完成公告，他將身披15號戰袍，從例行賽第三階段開始為浙江廣廈征戰2021-2022的CBA賽季。」目前浙江廣廈結束前兩階段賽事，以22勝6敗排在聯盟第3，歐卡佛的加盟有望繼續提升球隊戰力。

浙江廣廈如今只有賈拉德瓊斯(Jarrod Jones)一位洋將，本季他出戰15場先發，上場30.6鐘，為球隊貢獻17.9分7.9籃板2.7助攻1.4抄截，搭配後衛趙岩昊、控球孫銘徽、禁區悍將胡金秋，他們也都有平均15分以上的實力，而雖然歐卡佛在NBA難以生存，但或許能找到新歸屬。

歐卡佛2015年在首輪第3順位被76人選上，之後轉投籃網、鵜鶘、活塞、老鷹，生涯打了247場比賽，場均19.5分鐘上場時間貢獻10.4分4.7籃板，除了在首季有17.5分7籃板的穩定表現，接下來可說是越來越糟，本季在活塞只能拿下5.4分2.4籃板成績，幾乎難以在聯盟生存。