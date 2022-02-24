大陸公信部旗下中製智庫．澎湃號24日刊登中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友在「經濟機器」指出．目前中國的防控策略「外防輸入、內防反彈、動態清零」優點是組織能力很強，從上到下，每一項措施能夠落地、落細，這樣把所有的漏洞堵住了。外國防控策略最大的問題，是全國不能步調一致，其次是防控措施落實不到位、不徹底。

吳尊友說，如果分類，世界可以分成兩大類，就是中國的防控策略：外防輸入、內防反彈、動態清零；其他的可以畫分為外國的防控策略。這兩個畫分策略還是有根本性不一樣的，因為中國的防控策略就是來一起疫情消滅一起，動態清零以後，使得全國絕大部分的地區和老百姓不會受到疫情的影響。其他國家也是採取類似於這種措施，但是他們最大的問題是什麼呢？他們最大的問題是全國不能步調一致，其次是防控措施落實不到位、不徹底。

吳尊友指出，大陸最大的優點，就是組織能力很強，從上到下，每一項措施能夠落地、落細，這樣把所有的漏洞堵住了。大家可能還記得，2020年武漢封城的時候，有一些漏洞就會造成疫情向外擴散，哪怕非常小的一點漏洞，所以防控措施必須落實到位，一點縫隙都沒有才可以把疫情控制住。

吳尊友表示，大陸現在的防控措施肯定是沒有問題的，無論是公共衛生措施、疫苗，都能防控住Delta和Omicron等變異毒株流行。天津的疫情控制證明他們肯定沒問題，因為那裡的防控隊伍很強。大陸的防控措施肯定能夠把疫情在短時間內控制住。中國幾十起聚集性疫情的控制實踐證明，現在的防控措施確實能夠幫助大陸打贏「外防輸入、內防反彈」的疫情保衛戰。