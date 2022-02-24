大陸公信部旗下中製智庫．澎湃號24日刊登中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友在「經濟機器」指出．歐美一些國家已陸續宣布將取消全面的防疫措施。中國現在面臨兩個選擇，是繼續常態化防控策略，還是進一步完善現有的防控措施。現在完善的防控措施，還沒有制定出來，大家還是在積極地思考，積極地謀畫。他相信中國人民是有智慧一定能夠在近期推出一套進一步完善現有防控措施的策略。

吳尊友稱，中國開展的常態化防控策略，動態清零策略，在過去兩年取得雙贏：一是在疫情防控方面是贏家；二是在經濟發展上面也是贏家。經濟發展，特別是2021年中國的經濟主要是依靠出口支撐GDP的增長。之所以出口能夠支撐，是因為各個國家封鎖，經濟發展有困難。現在歐美多數國家將全部放開，他們之間在經濟交往、做生意方面就會更加方便。

吳尊友表示，中國現在面臨兩個選擇，是繼續常態化防控策略，還是進一步完善現有的防控措施。如果中國繼續堅持，現在有一些民營企業、個體戶會面臨巨大的壓力，包括生存的壓力，這些老百姓一年、兩年能夠堅持，如果再這樣繼續下去，確實很難維持。

另一方面，歐美洲的國家全面放鬆防控措施以後，給中國帶來了很大的壓力。如果中國也像歐美國家一樣不做任何處理地「躺平」，中國承擔的負擔還是很重的，因為初步預測，將會有很多人被感染，有很多人會死亡。這樣一個測算，是老百姓、社會和官員都沒有辦法接受的。

所以，現在有多個團隊正在研究如何能夠做到進一步完善現有的防控措施。完善後的防控措施既不是中國現在簡單的常態化防控動態清零，也不是簡單的「躺平」，它是既能保證中國的疫情得到控制，實現人民至上、生命至上的價值取向。同時，中國又能夠保證正常的國際交往、經濟發展。

吳尊友指出，新消息大陸民航局已經宣布了，2023年國際航班將逐步恢復到常態水準。這是一個非常好的跡象，也就是說，各個部門都在向著常態化這個方向在努力。