烏克蘭總統澤倫斯基24日在深夜談話中警告，俄國已在烏克蘭邊境集結近20萬大軍，隨時都有可發動「歐洲大戰」。他呼籲，俄國民眾在烏克蘭議題上遭普丁所騙，俄國人應反對侵略攻擊。

據英國廣播公司(BBC)報導，澤倫斯基在深夜談話中表示，「我試著打電話給俄羅斯聯邦總統。結果對方毫無回應」。他還強調，俄國目前在烏克蘭邊境已集結近20萬名士兵與數千輛戰車，並向俄國民眾喊話「誰能阻止這場戰爭？我敢肯定，這些人就在你們之中」。

他也談到，烏克蘭已經準備好面對俄國的侵略，還誓言「如果他們(俄國)發動攻擊，如果他們試圖奪走我們的國家─我們的自由、我們的生命、我們孩子的性命─我們會挺身自衛。當你入侵時，你只會看到我們的臉，而不是我們的背」。

莫斯科方面則宣布，烏克蘭東部的分離地區已向俄軍請求援助。另一方面，聯合國則召開會議討論情勢。

隨著俄國承認頓內斯克共和國，當地民眾歡呼並揮舞俄國國旗。(圖/美聯社)

報導指出，目前烏克蘭已進入為期30天的緊急狀態，並呼籲由於戰爭爆發的可能性與日俱增，旅居俄羅斯的公民應盡速返國。在緊急狀態期間，基輔可以採取包含宵禁等一系列安全措施。

自俄國撕毀關於烏克蘭東部2014年至2015年的和平協議，並承認頓內斯克人民共和國和盧甘斯克人民共和國以來，西方國家已宣布對俄國採取一系列制裁。儘管俄國強調派軍前往烏東是為了維和；但這已被聯合國秘書長所否決，而西方國家也譴責為無稽之談。

綜觀過去8年以來，俄國持續支持烏克蘭東部的血腥武裝叛亂。自那時起，包括平民在內已有1.4萬人喪生。美國五角大廈官員23日警告，俄軍已「準備好隨時發動大規模入侵」。