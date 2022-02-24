西屯派出所總計員警82人，為全國第一大派出所，新任所長張勝記(右)走馬上任。（警方提供）

台中市政府警察局第六分局西屯、何安派出所新任所長布達典禮，於昨日下午分別在西屯、何安派出所舉行；其中西屯派出所總計員警82人，為全國第一大派出所，由第六分局分局長蔡元戎親自主持，轄區各里的里長及地方各界、義警、民防、志工等，都踴躍到場觀禮及祝賀。

分局長蔡元戎說，感謝卸任西屯所所長金桂明及何安所所長游銘鋒，自2019年3月起接任該所所長一職，對轄內治安、交通及為民服務所做的貢獻，對於新任西屯所所長張勝記歷任烏日分局、清水分局清水所、第五分局北屯所及松安所所長，工作表現卓越、職務歷練完整，長期深耕基層。

蔡元戎指出，何安所所長蕭登元歷任豐原分局、第二分局育才所及永興所所長，工作經驗豐富，對警政工作及各項便民服務更是不遺餘力，期望張所長及蕭所長加速對新接任派出所轄區治安狀況熟悉，以利當前警政工作重點之推行。

蔡元戎說，警方針對當前治、交安重點工作，持續打擊掃蕩詐欺、毒品、槍械、黑幫等各類犯罪，在員警弟兄及地方鄉親的共同配合及努力下，中市的治安呈現穩定良好的狀態，希望在民調時民眾不吝給予肯定與支持。

蔡元戎強調，期許新任2位所長能承先啟後，秉持積極勤勉的心態勇於任事，發揮團隊精神，並積極與各相關單位及在地鄉親密切配合、互動，落實執行治、交安工作，共同守護轄區民眾生命及財產安全，創造安和樂利的生活環境。