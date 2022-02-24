近年HBO製播的《高校十八禁(Euphoria)》是非常熱門的作品，其涉及禁忌的情節與大尺度裸露畫面每每引發熱烈討論，劇中演員也隨之受到廣泛關注，包含飾演金髮尤物Cassie的24歲美國女演員Sydney Sweeney，她在劇中大膽全裸，一播出即成為外界的熱議話題。

在《高校18禁》中大放光彩的Sydney Sweeney，事實上是童星出身，她12歲就開始接戲，演出過《超異能英雄》、《犯罪心理》、《食人蛛3D》、《新飛越比佛利》、《實習醫生》等夯劇跟諸多電影，2018年憑藉《使女的故事》，拿下美國演員工會最佳戲劇整體演出獎，去年主演HBO夯劇《白蓮花大飯店》也備受關注，是演技實力非常受到肯定的女星。

而當年的小女孩成了性感辣妹，Sydney毫無包袱在劇中全裸，對長久關注她的粉絲來說，無疑見證了她人生階段的一大變化，Sydney近日接受了英國《獨立報》專訪，談到此事，表示自認在劇中的表現很精彩，「但沒人要討論這件事，就因為我脫光了」。

Sydney表示，大眾總是「雙重標準」來看待男演員跟女演員的裸露戲，這是不爭的事實，當一個男星在鏡頭前嶄露身體或是演出性愛橋段，仍會獲得讚揚甚至是獎賞，「但當一個女性這樣做，情況往往就不是這樣的」。

她也指出在現在的社會氛圍中，作為一個專業的女演員，彷彿在鏡頭前裸露，就會成為職業生涯中的汙點，但Sydney其實對自己在《高校18禁》中的所有演出都感到自豪與滿意，沒想到裸戲會讓她背負汙名，甚至導致她的演技被人忽略，對此感到相當無奈。