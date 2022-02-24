俄羅斯與烏克蘭的衝突一觸即發，隨著俄羅斯步步進逼，雙方隨時都有可能開戰，這也讓半導體業界擔心，製造所需的關鍵氣體出現「斷鏈」危機，對此，專家認為，若斷鏈狀況真的發生，美國將首當其衝，台灣則因為已分散供應來源影響較小，甚至會因美國生產受阻礙，出現轉單效應。

BusinessKorea報導，南韓金融集團NH Investment & Securities發表研究報告指出，烏克蘭擁有高達7成的氖生產量，因此若烏克蘭與俄羅斯爆發衝突，將導致半導體製造的關鍵氣體氖、氬及氪的生產受到干擾。

該報告也以2015年俄羅斯併吞克里米亞半島時，氖氣價格曾飆升10倍以上，達到每立方公尺3500美元及製造所需要的準分子雷射用混合氣體，暴漲超過20倍等狀況為例，證明俄烏局勢將左右半導體材料供應鏈的穩定度。

綜合媒體報導，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，台灣廠商現在都還有庫存，且並未像美國高度依賴單一來源，且台灣若有需求，日韓也有供應能量；換言之，台灣半導體產業關鍵材料取得無虞，甚至可能因為美國面臨斷鏈危機，意外迎來轉單效應。

此外，中研院副院長王健全則分析，俄烏衝突升溫的影響層面可概分為石油、黃小玉（黃豆、小麥、玉米）等大宗物資價格，以及工業用原料，工業用原料如氖、鈀是半導體的關鍵材料，部分學者抱有正面看法，認為台灣可迎來轉單效益，但也須留意大廠握有談判籌碼，較能從中得利，小型廠商仍可能受到影響。