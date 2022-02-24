美國知名PC媒體PCMag近期公布2022年讀者選擇獎「Reader’s Choice」，MSI微星(2377)在總分10分之中，以9.5的高分奪下筆電品牌冠軍。這不但是微星過去7年內4度榮獲此獎，更是首度Windows筆電品牌擠下蘋果，獨佔冠軍寶座。

PCMag讀者對微星的整體滿意度，從去年評選的9.2分增加至9.5分，不但是筆電品牌近年拿下的最高分數（滿分10分），也是繼去年來連續2年獲獎。在PCMag讀者評選的13項滿意度指標中，微星在其中7項拿下首位，包括支出（Cost）、易用性（Ease of Use）、可靠性（Reliability）、技術支援（Tech Support）、螢幕品質（Screen/display quality）、推薦可能（Likelihood to Recommend）以及淨推薦分數（Net Promotor Score）；尤其很難取得高分的技術支援項目，微星更拿下9.6分。

微星科技於2月陸續推出搭載最新第12代Intel Core H系列處理器的全新高效能電競以及創作筆電，為創作與探索元宇宙打造的全新機款，搭配獨家研發的強悍散熱技術，全新境界的極致效能備受期待。

美系外資日前出具報告，認為微星搭上了元宇宙熱潮，加上遊戲玩家、創作者需求繼續上升，重申微星買入評等，目標價上修，從204元至218元。