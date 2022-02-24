台中捷運綠線最炙手可熱的市政府站（G9-1）土地開發基地招商案，去年12月29日正式公告徵求投資人，申請釋疑期限為3月31日，6月28日截止申請，並展開評選作業，為使有意申請者更了解開發內容，台中市交通局24日表示，該局23日舉辦視訊招商說明會，吸引數十家業者、近百人同步線上觀看，其中不乏國內知名壽險、建商及營運商業者，線上交流熱絡，未來招商後勢，令人期待。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中市長盧秀燕上任以來，一再強調「拚經濟，富強台中」，3年多來，許多重大建設陸續拍板動工，捷運軌道經濟及重大建設利多吸引熱錢不斷湧入，企業在台中投資總額，累計至去年底已達9196億元，顯見台中市工商發展相當蓬勃，各企業也相當看好台中未來表現。

在這波投資熱潮中，位於台中捷運藍、綠線交會點的七期重劃區，已成為最炙手可熱的黃金地段，台商、外商企業總部紛紛插旗進駐，區內商辦林立，「台中華爾街」儼然成形。

葉昭甫說，這次招商的捷運綠線市政府站（G9-1）土地開發基地，位於七期台灣大道、文心路兩條主要幹道交叉口，除與捷運綠線車站共構外，未來捷運藍線也將於此處共站轉乘，盡享「雙捷運」題材效應。

另外，開發基地面積達2053坪，容積率為七期最高的650％，加上大眾捷運獎勵容積及開放空間獎勵容積後，總容積初估可達993％，土地容許使用，則涵括七期所有項目。開發基地同時坐擁區位條件、開發強度及使用項目等三項絕對優勢，敬請投資人儘早把握，錯過即機會不再。

葉昭甫提醒，此案相關招標資訊，已在市府交通局網站「公告資訊－捷運土地開發招商」項下公告，申請釋疑期限為3月31日，申請文件及開發建議書提送截止日為今年6月28日，歡迎各界投資人踴躍遞件申請，與市府攜手打造城市新地標。